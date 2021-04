El peor cabezazo que vimos en el año: pasó en The Strongest-Boca

En la altura de Bolivia, The Strongest recibió a Boca por la primera jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

A los seis minutos de juego, pese a todos los pronósticos, el Xeneize abrió el marcador de un golazo de Sebastián Villa. Rompió en velocidad, amagó a la defensa y marcó un gran golazo.

Sin embargo, a los pocos minutos, The Strongest pudo empatarlo de una gran jugada en ataque. No obstante, finalmente no llegó un gol sino uno de los bloopers de la jornada.

De un centro desde la banda izquierda, Willie Barbosa, una de las figuras del conjunto bolivia, fue asistido por un compañero en el punto penal.

El jugador de The Strongest apareció a la espalda de Carlos Izquierdoz y Lisandro López y todos pensaron que iba a anotar el empate del local, que hubiese sido una gran noticia para The Strongest.

Sin embargo, Barbosa definió como si fuese uno de nosotros: se elevó perfecto, pero cabeceó tan mal que el balón se terminó yendo más cerca del córner que del arco. ¡Estaba solo!

Lee También