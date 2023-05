Germán Cano es el jugador sensación en el fútbol brasileño y su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte en todos los mercados del mundo. Con 35 años recién cumplidos, el delantero argentino es de los máximos artilleros ¡del planeta!, superando a grandes estrellas europeas. A continuación, conoce todos los números del momento del goleador.

+ ¿Cuántos goles lleva Germán Cano en 2023 con Fluminense?

En lo que va de la temporada, el atacante acumula 20 goles en 20 partidos en Fluminense, con un promedio de un tanto por encuentro disputado. Además, convirtió en todas las competencias que lleva jugadas con su equipo en este inicio de año:

Brasileirao 2023: marcó.

marcó. Copa Libertadores 2023: marcó.

marcó. Copa Brasil 2023: marcó.

marcó. Copa Carioca 2023: marcó.

+ ¿Cuántos goles lleva Germán Cano con la camiseta de Fluminense?

Desde su arribo a la institución, el artillero acumula 64 goles en 90 partidos, período donde también aportó 7 asistencias, llegando así a 71 contribuciones totales. Es decir, que participó en tantos de su equipo en el 79% de los encuentros que disputó.

+ Germán Cano, un argentino que es figura en Brasil:

El delantero rompe, además, todos los récords entre los jugadores argentinos de todo el mundo. En 2022, fue el argentino con más goles anotados (44), superando a goleadores como Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Hoy, es el argentino con más goles convertidos (52) en las ligas de Sudamérica en el último año, superando ampliamente a perseguidores como Mateo Retegui o Juan Martín Lucero.

+ Germán Cano, ¿citado a la Selección Argentina?

Si bien aún no recibió un llamado de Lionel Scaloni para formar parte de la Selección Argentina pese a sus fantásticos números, el goleador no se desespera y descartó jugar para el país donde milita: "No aceptaría jugar para Brasil. Quiero mucho a mi país y a mi Selección. Sé que es muy difícil ser convocado porque ya hay un equipo armado. Lo que puedo hacer es seguir haciendo historia aquí", afirmó en conversación con Radio La Red, de Argentina. ¿Integrará un futura convocatoria?