"Están a años luz", Liberman le pegó a los grandes tras la goleada de River

El triunfo de River sobre Central Córdoba volvió a demostrar la superioridad futbolística que tienen los de Marcelo Gallardo cuando están finos. Una vez más, al Millonario le costó romper el cero pero luego del gol de Fabrizio Angileri pudo mostrar su mejor versión.

Uno de los tantos que quedó maravillado por la exhibición del equipo del Muñeco fue Martín Liberman, quien hace algunos días había sido duro con Boca luego del triunfo de Defensa y Justicia antre Palmeiras y su posterior consagración en la Recopa Sudamericana.

"River es tanto mejor que el resto que se transforma en aburrido", manifestó el periodista en su cuenta de Twitter y agregó: "Mientras exista Gallardo en River, a los demás solo les queda imitar y aprender". Luego, el exconductor de Juego Sagrado aseguró que "los otros grandes deberían revisar sus procedimientos y métodos porque están años luz"

Además, luego de que un usuario le preguntara por qué no ganaba una liga desde hace 7 años, Liberman no se guardó nada: "Ganó cosas mucho más importantes! Los campeonatos argentinos dan pena!". Pese a no haber conseguido ningún título local, Gallardo ya lleva 12 conquistas desde su llegada a la Banda.

