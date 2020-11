El posteo del 'Tanque' Silva tras darse a conocer la suspensión de la AFA

Fue una semana difícil para Santiago Silva, el uruguayo con más goles en el fútbol argentino.

La AFA confirmó una sanción de dos años por dopaje, luego de que diese positivo por testosterona en un control antidoping del año pasado.

Santiago Silva: Resolución judicial que deja sin efecto la medida cautelar, por lo que AFA dispone la entrada en vigor de la suspensión por dos años impuesta por el TNAD. Boletín AFA de hoy pic.twitter.com/e9uACzq5un — Ariel N Reck (@arielreck) October 31, 2020

El Tanque, de extensa y laureada trayectoria, argumentó que el mismo se debía a un tratamiento para la fertilidad en busca de tener otro hijo con su pareja.

En Argentinos, el delantero venía teniendo un gran rendimiento. Pero dos años fuera de las canchas a sus 39 hacen pensar que quizá este sea el triste final de su carrera.

En las últimas horas, el charrúa compartió un texto en su cuenta de Instagram donde pareció dejar en claro que no está en sus planes abandonar la práctica profesional.

"Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomo AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando a pesar de que en su momento cuando me fue requerido presente todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre ). Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine", escribió.

