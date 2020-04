El profesor y el milonguero: Claudio Pizarro escogió entre Autuori y Gareca

En cuarentena los en vivo están a la orden del día. Distintas figuras pública aparecen y desde sus cuentas conversan entre sí.

En el fútbol esto no excepción. Los futbolistas y periodistas conversar y como no hay partidos, sacan a relucir temas del pasado o del futuro.

Esto ha sucedido, por ejemplo, con Claudio Pizarro en estos días. A Diego Rebagliati, por ejemplo, le contó que en la Copa América de Chile, jugó lesionado.

Este miércoles, el Bombadero se entrevistó con Cesar Vivar de Radio Ovación. Este le pregunto a quién preferiría para dirigir un club entre dos conocidos como Ricardo Gareca y Paulo Autuori.

"Elegiría a Paulo Autuori", contestó el delantero con quien se recuerda haber tenido una relación tan buena que era digna de imitaciones en los programas de humor.

De Gareca había explicado con anterioridad: "Lo de 'milonga' fue porque Ricardo Gareca dijo que me excluí de la selección y eso no es cierto. Yo nunca me excluí de la selección. No he vuelto a tener comunicación con él". Así, el excapitán dejó clara su posición ¡Fuerte!

Claudio Pizarro, en una entrevista con @cevivarm , mencionó que prefiere a Paulo Autuori en lugar de Ricardo Gareca como técnico de su equipo pic.twitter.com/JSowQ6vRT3 — JORGE SOLARI CASELLA (Desde el Barrio, desde ��) (@jsolari17) April 22, 2020

