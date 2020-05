El recordado arquero argentino Carlos Roa reveló que rechazó a Manchester United

Carlos Ángel Roa fue un arquero argentino muy talentoso pero muy poco convencional por las decisiones que tomó en su carrera futbolística. Sobre todo porque, en el mejor momento de la misma, decidió retirarse para dedicarse a la religión. Posteriormente retomó la actividad pero ya no fue lo mismo. Ahora, casi 15 años después de despedirse definitivamente del fútbol, 'Lechuga' le prestó declaraciones a 'Infobae' y reveló cuestiones muy curiosas, sobre todo en relación a una oferta rechazada.

Si bien ya venía exponiendo grandes actuaciones en Mallorca, Roa saltó a la fama en la Copa del Mundo de Francia 1998. En aquel entonces fue el héroe de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final, luego de eliminar por penales a Inglaterra. El hombre nacido en la provincia de Santa Fe le tapó el disparó decisivo a David Batty y decretó el pasaje del equipo por entonces comandado estratégicamente por Daniel Passarella, algo que lo catapultó hacia el seguimiento de varios gigantes.

Carlos Roa en el arco de Mallorca. (Foto: Getty)

Para colmo, en la temporada 1998/1999, Roa tuvo un rendimiento magnífico en el mencionado equipo español. Tal es así que se terminó quedando con el premio Zamora que es otorgado al arquero con la valla menos vencida del campeonato. Como consecuencia de ello, uno de los mejores equipos del mundo en aquel entonces como Manchester United se fijó en su figura para reemplazar a Peter Schmeichel, histórico portero danés que decretaba su adiós.

"En ese momento decidí alejarme del fútbol por un tema religioso. Me fui de los campos de juego por una cuestión personal. Era algo que yo sentía, lo que me hacía feliz, bien. Seguramente con esa decisión la gente de Mallorca se vio sorprendida al ver que una persona que estaba pasando su mejor momento deportivo se alejaba para hacer una cosa totalmente diferente. Estoy tranquilo por la decisión que tomé. No sé qué hubiese pasado si hubiese seguido. Eso no lo vamos a saber. Lo importante es que a mí me sirvió para mi vida personal", señaló sobre la decisión que tomó en ese momento.

"No te podés replantear qué hubiese pasado si aceptaba la oferta de Manchester United. Es suponer cosas que no son reales, es especular. Uno toma decisiones, las puede acertar o no. De los errores se aprende, es así", completó el exportero de 50 años de edad que debutó en el año 1998 con Racing Club y que también se desempeñó en Lanús, el mencionado Mallorca, Albacete y Olimpo de Bahía Blanca.

