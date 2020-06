El reproche de Di María a Scaloni: "Terminé una excelente temporada y no me llamó ni una vez"

Ángel Di María es uno de los históricos de la Selección Argentina en los últimos tiempos. Por ello, al mismo tiempo, 'Fideo' es apuntado por algunos resultados adversos en momentos puntuales.

En ese contexto, el actual volante ofensivo de Paris Saint-Germain no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni luego de haber integrado el plantel del elenco Albiceleste en la Copa América de Brasil, en 2019.

Como consecuencia de ello, en declaraciones brindadas al medio francés 'L'Equipe', Di María exteriorizó su malestar con el director técnico de la Selección Argentina y manifestó su deseo de volver.

"No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado ni una sola vez", comenzó exteriorizando el hombre que también se desempeñó en Rosario Central, Benfica, Real Madrid y Manchester United.

"Son elecciones del entrenador. Sin duda, había otro mejor que yo. Yo siempre estoy a disposición de la Selección Argentina. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza", añadió el futbolista de 32 años de edad.

"El torneo será en 2021 así que trataré de dar lo máximo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente, yo quiero estar allí e intentar ganar algo con la Selección Argentina", profundizó.

