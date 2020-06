El sentido mensaje de despedida de Wuilker Faríñez a Millonarios

Lo que se venía especulando semanas atrás se terminó por confirmar. Wuilker Faríñez dejará de ser el portero de Millonarios luego de que el club bogotano negociara su partida al fútbol francés. Ahora, el portero defenderá los colores del RC Lens y será su primera experiencia atajando en el Viejo Continente.

Desde que Lens confirmó su fichaje (y Millonarios su salida), el único que faltaba por pronunciarse era Wuilker Faríñez. El portero decidió romper el silencio y, por medio de su perfil de Instagram, entregó su mensaje de despedida para el club Embajador y toda su hinchada. Finalmente, cumplió el sueño con el que llegó a Colombia: brillar para luego poder ir a tapar en Europa.

"Las despedidas son tristes simplemente por ser despedidas, si no duelen es porque no importa y si no importa entonces nunca sera una".