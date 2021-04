El video de Pergolini que recuerdan los hinchas de River: "Vine a ver si había problemas, pero no"

"Hola, ¿qué tal? Un saludo para la gente de Boca. Sí, estoy acá para confirmar que presenté la renuncia indenicable a la vicepresidencia primera del club", comenzó diciendo Mario Pergolini en una publicación de Instagram que al poco tiempo tenía miles y miles de reproducciones, habiendo sido levantada por todos los medios de comunicación.

Sin ganas de que los rumores se hagan cada vez más grandes, el conductor salió a dejar en claro los motivos de su renuncia expresando que no tuvo ningún tipo de inconveniente con nadie: "La verdad que le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo. Pero la verdad que no me he peleado con Jorge, quien quiere lo mejor para Boca, ni con Riquelme, que también quiere lo mejor para Boca".

Claro, son muchas las fuentes que dicen lo contrario, que el reconocido periodista estaba enfrentado con el Consejo de Fútbol y fue cuando se metieron en la comunicación de la institución, materia de la que exclusivamente se ocupaba él, que la gota rebalsó el vaso e inmediatamente llegó la renuncia.

Quienes tienen mucha memoria son los hinchas de River, que vieron con pochoclos en mano todo lo que fue sucediendo en el eterno rival y se ocuparon de volver a viralizar un video de hace unos meses, con Pergolini como protagonistas.

"Bueno, después de mucho tiempo, acá estamos, volviendo. Vine a buscar, a ver si había problemas, pero no, voy a tener que buscar en la tele para ver problemas", decía filmándose y luego mostrando la Bombonera de fondo. Evidentemente algo sí andaba mal...







