¿Qué le pasa a Uruguay? Es la pregunta que se hacen todos en Sudamérica sobre una selección acostumbrada en el último tiempo a las grandes noches y a una regularidad envidiable. La derrota de los de Washington Tabárez en Bolivia por Eliminatorias les dejó a un pasó de la eliminación pensando en Qatar y la cosa se hace más grave cuando vemos las selecciones que clasificación a un Mundial bajo los últimos resultados de los orientales.

El paso del tiempo, las lesiones, el covid y el cambio generacional le están pasando factura al equipo del Maestro en todos frentes. Atrás quedaron los tiempos donde la defensa ganaba puntos, donde la garra se imponía a los rivales y por encima de todo, donde había un aura de confianza y seguridad que no se ve desde hace un tiempo por Montevideo.

"Este es el peor momento, no se ve la reacción. Yo creo en estos jugadores, no vaticino nada. Hay que mirar para adelante y tratar de salir de este mal momento. No me voy a ir ni a tirar la toalla ahora mismo”, declaraba en rueda de prensa post partido un Óscar Washington Tabárez que reconocía el bajón de los suyos.

Récord negativo y el único precedente

Un punto y un gol en los últimos cinco encuentros acumula la Celeste. Los números hablan por si solos sobre una crisis que se ha tomado Uruguay en todo 2021. Nunca en la historia de las Eliminatorias, los orientales había acumula una racha así de fuerte en las clasificaciones de Conmebol.

¿Qué dice la historia de cuando se tiene una racha así? Para encontrar un equipo que haya sacado apenas 1 punto de los últimos 15 y haya dicho presente en el Mundial hay que devolverse hasta Francia 1998, cuando la selección Colombia de Maturana sobrevivió a un final de Eliminatorias bastante parecido al que padece la Celeste ahora mismo. ¿Llega a Qatar?