El panorama se complica todavía más para la selección de Uruguay luego de la derrota sufrida en La Paz ante Bolivia. Con la caída 3-0 acumula su cuarta derrota de forma consecutiva y, por estos momentos, está fuera de los clasificados al Mundial de Qatar 2022.

Desde la doble fecha de octubre, se especulaba con una posible salida de Óscar Tabárez de la dirección técnica del seleccionado charrúa. Sin embargo, esto no ocurrió y se confió en que el propio 'Maestro' pueda darle la vuelta a la situación para esta ventana de noviembre.

La derrota ante Argentina en Montevideo (sin merecerlo) y la caída ante Bolivia en La Paz han puesto en manifiesto el grave momento de la selección de Uruguay. Con 16 puntos, está fuera de la zona de clasificación a Qatar 2022 y necesitará ganar todos sus partidos de ahora en más para poder soñar.

Tabárez: "No tiro la toalla"

Y con la delicada situación, el puesto de Tabárez vuelve a estar en la mira, pero el propio entrenador no da el brazo a torcer. "No voy a poner mi cargo a disposición. No considero irme tirando la toalla. Prefiero no seguir hablando porque voy a decir algo que no sería conveniente", dijo en conferencia de prensa posterior a la derrota ante Bolivia.

Y depositó toda su confianza en que sus jugadores pueden revertir el panorama. "No tengo soluciones mágicas. Yo creo en estos jugadores, hay otros que no pudieron estar por distintas circunstancias. Lo único que queda es mirar para adelante y confiar. Hay que seguir trabajando", cerró.