Elo Bengoechea confesó que conversó con Luis Aguiar sobre su situación en Alianza Lima

Alianza Lima está viviendo un cambio de identidad futbolística y eso no es secreto para nadie. Después de tener a Pablo Bengoechea por casi tres años, llegó Mario Salas con otro estilo de juego.

Una de las primeras acciones del chileno fue ir sacando a los jugadores uruguayos. Primero se fue Adrián Balboa, después Federico Rodriguez y ahora se habla de Luis Aguiar.

En este último caso, la noticia se conoció la noche del martes. De hecho, provocó un tenso intercambio entre el propio jugador y Pierre Manrique, reconocido periodista local.

Tras ello, se mencionó mucho el nombre del juagor en las redes. Elo Bengoechea, periodista uruguaya residente en Perú, contó entonces que conversó con el Canario.

#Aguiar y #AlianzaLima | Con el revuelo que se armó llame a Luis Aguiar. Me dice que está en su casa en Miraflores, tomando mate, tranquilo. pic.twitter.com/ZwTeKGGuVa — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) August 18, 2020

"Con el revuelo que se armó llame a Luis Aguiar. Me dice que está en su casa en Miraflores, tomando mate, tranquilo", confesó Elo. "A los que me preguntan: no confirmo ni desmiento. Llame para saber cómo estaba de salud y él me dijo “Acá tomando mate, tranquilo.”", continuó.

Así, ni afirmó ni descartó la noticia de su salida. Por ahora, no hay respuestas. Ya se verá si estas llegan antes del juego del fin de semana contra Cristal ¡Paciencia!

A los que me preguntan: no confirmo ni desmiento. Llame para saber cómo estaba de salud y él me dijo “Acá tomando mate, tranquilo.” — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) August 19, 2020

