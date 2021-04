Si no lo puede vender, River quiere rescindirle a Pratto: "El cuerpo técnico no lo quiere"

PRATTO NO JUEGA MÁS EN RIVER: SI NO LO VENDEN, LO DEJAN LIBRE ����⚪



��BOMBA�� de @DistasioNicolas en #HalconesyPalomas



¿Vos harías lo mismo?



�� Sí. El Oso ya fue

❤️ No. Al Oso lo recuperaría pic.twitter.com/whOremyiPZ