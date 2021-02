Santiago Sosa confirmó que se fue de River: "Marcelo me deseó mucha suerte"

Finalmente, luego de unas negociaciones que se encaminaron y concretaron en tiempo récord, quedó confirmado que Santiago Sosa continuará con su carrera profesional en el Atlanta United de la MLS.

Este viernes, en diálogo con TyC Sports a la salida de lo que fue una nueva sesión de entrenamientos de River, el joven mediocampista argentino exteriorizó que su traspaso al fútbol estadounidense fue cerrado en las últimas horas.

Dejando en claro que no le fue para nada fácil comunicar su adiós frente al resto de sus compañeros, Sosa manifestó: "Recién me despedí del plantel. Fueron sensaciones raras, pero toca partir a un nuevo destino. Espero que sea lo mejor para mi. River es una parte de mi vida, me costó despedirme".

Por otra parte, revelando que también se tomó unos instantes para dialogar con Marcelo Gallardo, Santiago se mostró feliz por la última charla que tuvo con el DT y agregó: "Me pone un poco triste, pero es lo mejor para mi. A Marcelo le agradecí por todos estos años vividos, fueron momentos muy lindos. Me deseó mucha suerte".

