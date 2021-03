Espera el llamado de Román: el ex Boca que está libre y confirmó que quiere volver al Xeneize

Habiéndose lucido en las filas de Boca a lo largo de sus inicios como futbolista profesional, Pablo Mouche se dio el lujo de diagramar y registrar una carrera más que positova al pasar por distintos elencos de varios países como Turquía, Serbia, Paraguay, Brasil y Chile.

En las últimas horas, en diálogo con Boca de Selección, el atacante, que al día de la fecha se encuentra libre y con el pase en su poder, no se guardó nada y confesó que le gustaría volver a ponerse la camiseta del Xeneize dentro de poco.

El futbolista, de 33 años, en primera instancia se hizo eco de la dura lesión que Eduardo Salvio sufrió. "Es una noticia triste la lesión de Salvio, yo la tuve dos veces, una en cada rodilla, le deseo la mejor de las fuerzas. Se abrió esta puertita, las esperanzas nunca se pierden. Si está el llamado, yo feliz de escuchar", aseguró.

Dejando en claro que se sentaría a hablar con la directiva de Boca para dialogar con respecto a su futuro, Mouche sumó: "Hoy me encuentro con el pase en mi poder, entrenando en Argentina. Estoy abierto a escuchar cualquier interés, si es de Boca no hay duda de que me siento en una mesa a charlar en cualquier momento".

