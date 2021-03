Estamos llorando: lo que el pibe de Claypole le dijo a Emmanuel Mas en la última del partido

En la última acción del partido y con su rival agazapado en el fondo de la cancha, Claypole diagramó una jugada sobre la banda izquierda y envió un centr en busca de alguna pierna capaz de estampar el empate agónico ante Boca.

Enviado el centro, Emmanuel Mas, a puro esfuerzo y leyendo la acción, se interpuso entre el balón y Pedro Muné. El futbolista del Tambero, que se estiró lo máximo posible, no pudo rematar al arco y el defensor del Xeneize terminó arruinándole lo que hubiera sido un tanto histórico para el humilde equipo del ascenso argentino.

¡NO SE PUEDE CREER! Claypole tuvo el empate ante Boca en la última del partido. ¡ERA EL 2-2! No entró y el Xeneize pasó de ronda en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/t4s2HD8GyD — TyC Sports (@TyCSports) March 4, 2021

En diálogo con TyC Sports una vez culminado el compromiso, Muné, exteriorizando su pesar por lo cerca que estuvo de marcar el 2 a 2, manifestó: "Tuve la última jugada y si íbamos a penales o empatábamos iba a ser más histórico todavía, así que no me puedo sacar la jugada de la cabeza".

"Desbordó muy rápido y cuando voy a empujarla Mas sacó la pierna y la terminó sacando él, no la empujé yo. Cuando estaba tirado en el piso con Emmanuel, le digo 'me sacaste el gol de mi vida' y me dice 'no me queda otra, flaco'", completó el deportista de Claypole, el cual reveló algunas intimidades de la pequeña charla que mantuvo con Mas mientras ambos estaban en el suelo.

