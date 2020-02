Este viernes, después de una novela que duró casi tres semanas, Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador de Boca.

El defensor central posó con la número cinco y ya sintió en carne propia lo que es el Mundo Boca. Ahora tiene que recuperar ritmo de juego de la mano del entrenador Miguel Ángel Russo.

Boca presentó oficialmente a Carlos Zambrano como su segundo refuerzo.



¿Cómo creés que le irá al peruano?



�� @La12tuittera pic.twitter.com/2Cn5kMixuy — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 31, 2020

A Jefferson Farfán, quien lo conoce bien de la Selección Perú, llenó de elogios a su compañero, que no venía de tener minutos en el Dynamo de Kiev.

"Zambrano me encanta en Boca, tengo que ir a Boca como sea a ver un partido", respondió en una entrevista con Movistar Deportes.

Cuando le preguntaron si puede ser ídolo del Xeneize, Farfán no dudó y puso de ejemplo de Norberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca en la Bicolor y exjugador muy querido en el equipo argentino: "Mira, ‘Ñol’, ídolo en Boca; Carlos puede hacer lo mismo y dejar en alto el nombre de nuestro país".

Por último, respondió sobre su falta de continuidad en su última etapa en Europa, que no fue nada buena: "Creo que es un futbolista que podría jugar, yo siempre se lo digo. No entiendo qué tiene en la cabeza, no comprendo por qué no juega con la calidad que él tiene".

+ El video:

@JeffersonF_10: "Zambrano me encanta en Boca Juniors"



Una pequeña parte de la entrevista que le hizo @diegoreba a Jefferson Farfán donde opinó sobre el fichaje del 'León'.



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/jLHrnhT1Xh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 1, 2020

