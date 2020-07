Felipe Pardo pidió perdón por haber ofendido a su ex equipo

Felipe Pardo publicó en últimas horas un video en el cual ofreció disculpas por un hecho que se viralizó en redes sociales.

La polémica empezó por una respuesta que le habría dado a un aficionado del Toluca, quien le criticó la precisión de sus centres.

Y ahora Felipe Pardo lanzandole veneno al Toluca (borró el tuit)



¿Está de moda ser malagradecido? �� pic.twitter.com/hb5IOkdMBt — Analistas (@_Analistas) July 18, 2020

La respuesta del deportista, sin duda generó repercusión y en muchos comentarios el cafetero fue tildado como malagradecido.

Enterado de la situación, el mediocampista grabó un video y remarcó que la publicación la habría hecho otra persona. "Buenos días a todos, espero que estén muy bien, quería comentarles acerca del incidente que sucedió ayer, por que apenas me acabo de enterar. Ahora que me levanto veo todo lo que sucedió por la persona que me maneja las redes; ayer puso un tuit que fue de mi total desagrado, hasta ahora que lo veo y vi todo lo que desencadenó en redes sociales", dijo.

Ahora yo manejaré mis redes y departe de él pido disculpas por lo hizo pic.twitter.com/Y9b7em2wO7 — Felipe Pardo (@FelipePardo17) July 18, 2020

Pardo aseguró que la persona que trabajaba como su community manager ya no ejerce ese cargo.

Lee También