"Feliz por volver": Paolo Guerrero dejó emotivo mensaje tras su regreso a las canchas

Paolo Guerrero se lesionó los ligamentos cerca de la quincena de agosto del 2020. Tras ello, tuvo que ser intervenido y comenzar una larga y tediosa recuperación.

Entonces, se perdió las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas y todo el campeonato brasileño. Recién para finales de febrero se comenzó a hablar de su inminente regreso.

Este 14 de marzo, por fin, el Depredador saltó a la cancha. Entró a los 22' de un partido que estaba empatado. Terminaron ganando 4-2. El peruano completó el encuentro sin molestias.

Por esto, fue noticia y emocionó a muchos compatriotas. Por eso también, se manifestó en Instagram con un mensaje muy emotivo sobre lo que significó todo el proceso para él.

"Hoy no es un día cualquiera, es un día súper importante por estos 6 meses y 3 semanas que estuve fuera de los campos de juego y por eso no puedo dejar de registrarlo.

Primero quiero agradecer a mis compañeros por todo el apoyo que me brindaron desde el primer día que me lesioné. También quiero agradecer a todos los profesionales con los que trabajé durante todo este tiempo, fisioterapeutas, doctores que contribuyeron para que pueda estar nuevamente en tan poco tiempo en el campo de juego", escribió.

"Feliz por volver y con triunfo. No paramos, vamos. Gracias Dios", finalizó el Depredador que ahora va seguir su proceso de regresar y ponerse al 100% ¡Que felicidad!

