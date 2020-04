Ferrari a Moreno: "Nosotros sí podríamos pagar abril y los otros meses"

El coronavirus es un problema que va mucho más allá de la salud pública. Afecta la economía y la política de cada país afctado. Tener ingresos, algo cotidiano, se ha conversido en un desafio para muchos que desde sus casas no pueden trabajar. Además, muchas industrias tampoco tienen como obtener ganancias.

Los clubes de fútbol son un ejemplo de esto. En todo el mundo, se está viendo cómo manerar este tema. Obviamente, no es lo mismo hablar del Barcelona o Real Madrid y de la U o Alianza. En Perú, por ello, algunos ya están negociando con sus trabajadores/jugadores. Universitario es un ejemplo de ello.

Tras enterarse de esto Jean Ferrari se manifestó: "Él (Moreno) dice que ya no hay dinero en las arcas del club y por ello ni podría pagar abril ni los otros meses. Acá se trata de tener capacidad de gestión, una buena gestión genera ingresos. Nosotros tenemos armas para trabajar en el cómo, yo diría que nosotros sí podríamos pagar abril y los otros meses".

Un gran idea (como en Dinamarca) sería que el estado apoye a todas las empresas que están al día en sus pagos y obligaciones, aca parece q se les premia a los más deudores... — Jean Ferrari (@jferrari5) April 21, 2020

El directivo también habló de su situación en el club: "Hoy no sé si sigo siendo el gerente deportivo de la 'U'. He recibido un documento del señor Gamarra de Gremco en el que me dice que no me atribuya ciertas facultades porque yo ya no soy el gerente deportivo. Por otro lado hay una resolución controversial de Indecopi".

"La Federación ha reconocido a Carlos Moreno y es él quien de alguna manera tiene el manejo del club. No sé qué está pensando hacer", manifestó también Ferrari a 7novenos sobre el administrador. Por último, también se refirió al reinicio del campeonato: "Se debería reanudar previa coordinación con el MINSA, sin público en agosto. Debería hacerse un nuevo sistema de campeonato de agosto a diciembre"

