Fixture confirmado: todos los partidos de Nacional en la fase de grupos de la Libertadores

Atlético Nacional se convirtió en el peor némesis de los clubes paraguayos en 2021. En fases de repechaje, se encargó de eliminar de la Libertadores a Guaraní y a Libertad. Así, el equipo colombiano se ganó el boleto definitivo para figurar en la fase de grupos del certamen más importante de clubes de América del Sur.

Tras derrotar contundentemente a Libertad, el cuadro Verdolaga se aseguró de escribir su nombre en el Grupo F de la Conmebol Libertadores. Ya sorteada esta fase, el cuadro de Guimaraes sabía de antemano que sus siguientes rivales en la escena continental serán Universidad Católica (Chile), Nacional (Uruguay), y Argentinos Juniors (Argentina).

Grupo F confirmado en la Copa Conmebol Libertadores 2021 con la presencia de Atlético Nacional:

Grupo F confirmado para la Copa Conmebol Libertadores 2021. (Conmebol)

Además de eso, también quedó confirmado todo el fixture completo de juegos para el 'Rey de Copa'. Por ocupar la última casilla de la zona F, por sorteo, la distribución de sus partidos será de la siguiente manera con las correspondientes fechas:

22 de abril: Atlético Nacional vs. Universidad Católica.

28 de abril: Nacional (U) vs. Atlético Nacional.

6 de mayo: Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors.

12 de mayo: Atlético Nacional vs. Nacional (U).

20 de mayo: Argentinos Juniors vs. Atlético Nacional.

26 de mayo: Universidad Católica vs. Atlético Nacional.

Nal Vs. Lib | ⏱️ | 90+5' | 4 - 1 | ¡REMONTAMOS! Y seguimos luchando por este sueño que es de todos. �� ��VAMOS TODOS JUNTOS LA HINCHADA Y LOS JUGADORES�� �������� #VamosNacional pic.twitter.com/bdw35HFKif — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 15, 2021

