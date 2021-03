Fredy Guarín se destapó y contó como fue que le dijo 'adiós' a su barriga

Sin duda alguna, Fredy Guarín cumplió con su promesa. Cuando firmó con Millonarios, tuvo que someterse a un exigente entrenamiento físico para poder recuperar su forma y poder competir a nivel profesional en Colombia. Llegó pesando 105 kilos y en dos meses perdió 14 kilos.

Luego de enseñar el impactante cambio físico que tuvo al perder peso, Fredy Guarín se animó a realizar un Instagram Live para compartir con todos sus seguidores. Allí contó cada uno de los detalles que vivió los últimos dos meses mientras jugaba con Millos, pero realizaba una exigente rutina de trabajos para ponerse en forma y recuperar la figura de atleta.

En su charla, reveló que los memes que se generaron luego de su debut con Millonarios fueron su motivación. El mismo guardó esa imagen, que generó polémica, por su condición física. Fue por eso que se esforzó el doble para lograr el objetivo de perder peso.

"Me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional... Yo quería estar con el grupo. Empezaron los memes y eso es lo que me gusta a mi: que hablen. Yo lo convierto pa'l otro lado. Así empecé. De pensar en el qué dirán, me metí en que digan lo que digan".