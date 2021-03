Es una vergüenza: revelan el salario de las mujeres árbitros en Colombia

¿CUÁNTO GANAN LAS ÁRBITRAS? ����



Central: 1.074.000 + auxilios

A1: 752.000 + aux

A2: 752.000 SIN aux

4a: 159 mil



¿CUÁNDO NO HAY LIGA?

Difútbol:



Sub 15 y 17:

A: 60 mil

Asistentes y 4a: 30



Sub 20:

Entre 80 y 200 mil



Zonales:

Entre 100 y 150 si es local

300 - 450 si no es local. pic.twitter.com/nyRken1jB9