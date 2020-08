Fue campeón de América con River y ahora se dedica a cargar y vender muebles

Luego de exponer grandes rendimientos en Instituto de Córdoba, Julio Charini dio el gran salto y se convirtió en uno de los primeros refuerzos de la era de Marcelo Gallardo al frente de la dirección técnica de un River Plate muy ganador.

De todas maneras, Charini debió esperar sus escasas oportunidades ya que siempre fue considerado como el suplente de Marcelo Barovero, portero indiscitudo del River que brilló de principio a fin durante 2014 y 2015, ganando muchos títulos.

Sin embargo, el presente de Charini es muy diferente: decidió alejarse de la actividad futbolística profesional, y, si bien hace muy poco deslizó el deseo de retomar la misma, lo cierto es que se encuentra en un ámbito muy diferente.

En el presente, el exarquero ayuda a un amigo en un emprendimiento que nada tiene que ver con el fútbol. A los 38 años de edad, el hombre nacido en Oliva, provincia de Córdoba, se encuentra cargando y vendiendo muebles.

"Hoy tuve que bajar un camión lleno con mi socio. El emprendimiento se dio porque me hice amigo de un local al que yo le compraba, me metieron en la sociedad y hoy me dedico a esto", comenzó señalando en diálogo con 'Ataque Futbolero'.

"Ahora sí tengo que trabajar, ja. El tema de los muebles me gusta y me mantiene ocupado que es lo que quería", completó quien también se desempeñó en Defensores de Cambaceres, Huracán (Comodoro Rivadavia), Guillermo Brown (Puerto Madryn), Luján de Cuyo, Juventus Unida (San Luis), Alumni (Villa María), Sarmiento (Junín) y Tigre.

Julio Chiarini trabajando en River. (Foto: Getty)

