Gary Medel: "Arturo Vidal se muere por ir a Boca"

Gary Medel jugó en Boca en 2009, disputó 48 partidos, convirtió 7 goles donde se destacan los 2 que le marcó a River en La Bombonera, en el triunfo 2 a 0 del Xeneize. Después, partió a Europa, al Sevilla y se mantuvo muchísimos años en el Viejo Continente. Con la Selección de Chile le ganó 2 finales a la Selección Argentina, la de 2015 y 2016.

En diálogo con Closs Continental, el Pitbull contó que habla mucho con Juan Román Riquelme, quien hoy está en la dirigencia del elenco de la Ribera: "Con Riquelme hablo bastante, una vez por semana, hablamos de todo, de fútbol y de la familia, Boca es algo importante en todo el mundo, volvería encantado".

Además, hoy con 32 años, manifestó su dese de volver a usar algún día la azul y oro: "Seria un sueño volver a Boca, con tal de jugar soy feliz, no me importa la posición. No tengo clausula con el Bologna, tengo un acuerdo de palabra". Si Miguel Ángel Russo lo quiere, puede volver.

Medel habló del amor que siente Arturo Vidal, quien está en Barcelona, por el Xeneize: "Arturo querría jugar en Boca conmigo o sin mí. A él le encanta Boca y lo sigue en las redes sociales. Es al único que sigue de Argentina y se muere por ir".

Por último, Gary se refirió al choque que tuvo con Lionel Messi en la última Copa América, donde los dos se fueron expulsados: "No tengo relación con Messi, pero lo que pasa en la cancha queda ahí, yo tengo una admiración tremenda por el".

+ La entrevista completa:

