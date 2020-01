Gonzalo Godoy recordó el "quino" y la "maldición" de Alianza Lima en su despedida por Instagram

Gonzalo Godoy llegó en el 2017 con una mochila pesada. Alianza Lima estaba por cumplir 12 años sin ganar un título y las jodas eran inevitables.

"Se viene el quinto" y la "Maldición" era tendencias que cada vez que los Íntimos perdian puntos se viralizaban. Aquel año, sin embargo, no fue uno más.

Y es que Alianza Lima al final del 2017 levantó la Copa. Algunos de los goles más importantes y a la vez más recordados los marcó Gonzalo Godoy.

Él no continuará en la Victoria, pero no por ello, el amor se acabó. De hecho, esta mañana Godoy escribió unas palabras sobre lo que le tocó vivir en el fútbol peruano.

"Llegué en 2017 lleno de ilusiónes a un equipo al que me dijieron que tenía la maldición y que nadie quería venir!! Incluso jodian con el quino que no sabía lo que era", comienza su mensaje de Instagram. "Me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo", sigue el largo texto.

"Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones", dice en otro parte. Así, el defensor cierra: "Esto no es un adiós sino un hasta la próxima".

