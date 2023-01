Diego Alonso llegó para el cierre de las Eliminatorias de Conmebol con la difícil tarea de reemplazar a un histórico como el Maestro Tabárez. Rápidamente, el nuevo entrenador de la Celeste enderezó al barco y metió al equipo en el Mundial de Qatar 2022.

Desafortundamente para los charrúas, los resultados en la cita mundialista estuvieron lejos de lo esperado. Con apenas un triunfo, ante Ghana, Uruguay cosechó 4 unidades y, por diferencia de goles anotados a favor con los surcoreanos se quedaron afuera en primera ronda.

Ahora, la Asociación Uruguaya de Fútbol analiza los pasos a seguir y se debate sobre la continuidad de Diego Alonso para el próximo ciclo. Mientras tanto, reporteros uruguayos comienzan a aportar nombres de posibles reemplazantes en el cargo.

Ricardo Gareca y Guillermo Almada aparecieron rápidamente tras el torneo como posibles candidatos para el puesto. El entrenador de Pachuca, que vive un enorme presente en México, se refirió este martes a los rumores que lo conectan con la Celeste.

"Mi realidad es Pachuca. Me debo a Pachuca y estoy trabajando y enfocado pura y exclusivamente en esto. Veremos qué sucede después. Vuelvo a insistir en que estamos muy enfocados en esto y no me puedo desviar de lo que me hace feliz y mi pasión, que es la realidad de los futbolistas, el club y toda la gente que nos rodea", explicó Almada en declaraciones a FutbolUy.