Gustavo López: "Messi no está entre los 10 mejores de la historia de la Selección Argentina"

Lamentablemente, el Mundial de 2018, el último hasta la fecha, fue muy malo el trabajo de Lionel Messi con la Selección Argentina. En la Copa América 2019 estuvo mucho mejor, pero no le alcanzó ni para llegar a la final de la competencia que se disputó en Brasil.

Gustavo López, periodista de radio La Red, consideró que el delantero de Barcelona no está ni entre los 10 mejores futbolistas de la historia de la Selección. ¿Por qué? Porque nunca terminó de rendir como en el elenco Culé.

"En el 2006, casi no jugó porque era pibe. En 2010, estuvo apagado y fue eclipsado por Tevez. A tal punto que, en el 2014, Sabella no lo llevó. En la primera ronda, anduvo muy bien. Pero en la segunda ronda, jugó mal. En 2018, el peor de Messi", empezó el conductor recordando las participaciones de La Pulga en los mundailes.

Para @gustavohlopez, Messi no está entre los 10 mejores jugadores en la historia de la Selección



¿Tiene razón?

Igual, aclaró: "No es por anti-Messi, ojalá que la rompa en el próximo Mundial y lo puedo colocar entre los primeros tres. Está entre los mejores cinco de la historia, pero no de la selección argentina . Él hizo la historia en Europa. Acá, no anduvo todavía".

¿Quiénes están adelante de Messi? Lo contó él: Diego Maradona , Mario Kempes, Daniel Passarella, Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Leopoldo Jacinto Luque.

