Había molestado: la historia detrás de la foto de Jefferson Farfán con Richard Acuña

Jefferson Farfán es uno de los jugadores más importantes del país en los últimos años. Su gol contra Nueva Zelanda lo hacen el autor de uno de los tantos más gritados en la historia del Perú.

Por esto y todo su recorrido, su figura siempre despierta especulaciones, riñas y conflictos. Ahora que Alianza Lima ha descendido su vínculo con al aquel club ha sido nuevamente cuestionado.

Para muchos hinchas el momento de volver es ahora. Él, por su parte, parece tener otros planes. Él mismo manifesto que quiere jugar en el continente y que se retirará con los Íntimos. Este último plan parece que está más pensado para el 2020, cuando también vuelva Paolo.

Jefferson Farfán se reunió con Richard Acuña. ¿Estaría todo encaminado para ir a la César Vallejo? pic.twitter.com/ZeqPQxbFGb — Nick Negrini (@NickNegriniG) December 23, 2020

En medio de todo esto, se conoció una foto de la Foquita con Richard Acuña, político relacionado al club de fútbol Cesar Vallejo. Se dijo entonces que podía llegar al conjunto trujillano. Los aliancistas botaban humo por las orejas.

Este miércoles, se conoció la historia de la imagen. Diego Sotomayor de Líbero la contó en twitter: "Sobre esta foto. El motivo de la reunión de Richard Acuña con Jefferson Farfán fue por un tema político. JF podría ser la nueva imagen del partido APP. Eso sí, durante la charla Vicepresidente de UCV preguntó a JF por su futuro. Brasil, MLS y luego fútbol peruano".

Así, todo parece definido. No estará en otro equipo de Perú que no sea Alianza. Igual, el 2021 no parece ser el año. Mientras tanto sigue lesionado y buscando club ¡Ojalá nos de algunas alegrías más!

Sobre esta foto. El motivo de la reunión de Richard Acuña con Jefferson Farfán fue por un tema político. JF podría ser la nueva imagen del partido APP. Eso sí, durante la charla Vicepresidente de UCV preguntó a JF por su futuro. Brasil, MLS y luego fútbol ����. En ese orden. pic.twitter.com/KcCv5FEaXI — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) December 23, 2020

Lee También