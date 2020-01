Hansell Riojas era el defensor central titular de Alianza Lima. Jugó todo la temporada, pero justo para la final Pablo Bengoechea decidió borrarlo.

Una presunta indisciplina lo habría excluído del partido más importante del año. Por ello, pidió perdón y comenzó a expresarse a través de las redes sociales.

Hace poco, tiró en Twitter un mensaje misterioso. Ahora, fue instagram en donde fue mucho más explícito sobre su futuro.

"Llegó el día que no estaba en mis planes, no era esto lo que quería y me duele en el alma la forma como se esta dando", señaló el defensor. "Con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas”, continuó.

"Un día estas arriba, al otro día estas abajo, un día eres importante y al otro día nadie te reconoce", siguió en un mensaje que se fue poniendo más emocional. "Las personas que siempre me atacaron, me insultaron o me querían fuera del club, ya pueden celebrarlo", disparó despues.

"Las personas que siempre me apoyaron a pesar de los momentos duros los llevo en mi corazón”, se fue acercando el final en el que concluyó: "Gracias por mucho, perdón por tan poco".

