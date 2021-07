Qué canal transmite Hermanos Colmenárez vs. Trujillanos por la Liga Futve

Por una nueva fecha de la Liga Futve, Hermanos Colmenárez recibe a su similar de Trujillanos en un partido que se desarrollará este jueves 15 de julio. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de TVES, GolTV Play y GolTV.

El cotejo se realizará en el Estadio Rafael Agustín Tovar. El último antecedente entre ambos planteles se dio el pasado 27 de mayo en un match que terminó con un triunfo 2 a 0 a favor del conjunto de Barinas.

Los de casa saltarán al campo con la intención de hacer un decoroso partido. Hermanos Colmenárez asume este reto luego de caer 3 a 1 ante Portuguesa y su idea es recuperarse tras la obtención de malos resultados durante las últimas semanas.

Trujillanos, por su lado, sabe que este reto no será sencillo y que debe dar un gran esfuerzo. Los visitantes aún no conocen la victoria y pretenden mejorar este oscuro panorama ante un oponente que no le dejará quedarse con los tres puntos.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Hermanos Colmenárez y Trujillanos por la Liga Futve?

El juego se realizará en el Estadio Rafael Agustín Tovar este jueves 15 de julio.

Horario por países

Argentina: 21.30 horas

Venezuela: 20.30 horas

México: 19.30 horas

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET

¿Cómo VER EN VIVO la transmisión de este partido?

El juego podrás disfrutarlo desde la pantalla de TVES, GolTV Play y GolTV.