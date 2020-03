Gobierno pide ayuda a hinchas del DIM atrapados y maltratados en Argentina

Una dramática situación están viviendo algunos hinchas de Deportivo Independiente Medellín que viajaron a Buenos Aires, Argentina, para ver el partido de su equipo contra Boca Juniors, jugado ya hace 15 días.

"Llevamos cinco días y seis noches en La Quiaca, Argentina, frontera con Bolivia. Veníamos llegando desde Buenos Aires y aún no había comenzado la cuarentena en Argentina, pero ya había comenzado en Bolivia y no nos dejaron pasar. Al ver que no pudimos pasar de país, la policía no nos permitió alojarnos en un hotel, ni en ningún lado, porque estaban multando si dejaban alojar a alguien”, le contó uno de los 13 afectados a Futbolred.

Y agregó: “nos tocó quedarnos en la terminal de buses, hasta que un escuadrón de la policía nos separó en dos grupos; a uno se lo llevaron al hospital, a una revisión, mientras que a otro grupo se lo llevaron a la frontera de Argentina con Bolivia y los obligan a pasar de ilegales, porque no podíamos estar, tampoco nos iban a sellar los pasaportes de salida, ni de entrada a Bolivia".

Ahora, el equipo sacó un comunicado para pedirle al Gobierno Nacional que intervenga en la situación para que estos hinchas puedan ser repatriados y logren, por fin, regresar al país.

Tras perder con Boca, hinchas del DIM en cuarentena en Jujuyhttps://t.co/VfC6dWCIYl pic.twitter.com/q58BICsMYj — Diario Olé (@DiarioOle) March 26, 2020

"El Equipo del Pueblo S.A. lamenta la situación que están atravesando el grupo de hinchas que se encuentran retenidos en la frontera de Argentina y Bolivia, la institución hace un llamado a los entes gubernamentales y a las autoridades para afrontar de manera inmediata este delicado hecho y garantizar el bienestar de nuestros simpatizantes”, indicó la carta publicada en sus redes sociales".

