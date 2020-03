Histórica: la foto que Buffarini tiene con Riquelme y no se anima a mostrarle

Buffarini sobre pedirle una foto a Riquelme: "Todavía no me animé. Es más, tengo una camiseta que cambié con él y una foto juntos de cuando yo era chiquito, pero no me dio para mostrársela. Tengo que buscar el momento, ja".



��️�� (Entrevista e imagen de Diario Olé) pic.twitter.com/LEA26ViveA