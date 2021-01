Humo: cuenta oficial de Cesar Vallejo desmintió noticia dada por periodista de Líbero

Estamos en el era de la desinformación. Todos los días se ven noticias falsas en las redes sociales y, lamentablemente, los mayores suelen ser las víctimas favoritas de este defecto de la actualidad.

En Perú, no faltan estos autores de mentiras en forma de noticias. En plena pandemia, no han faltado estos personajes que hablan de medicamentos o de soluciones que no tienen ninguna validación científica.

En el mundo deportivo, hacen de rumores noticias. Obivamente, esto muchas veces se convierte en verdad y otras queda en especulación. A veces, también los protagonistas salen a desmentirlo.

Este fue el caso de Cesar Vallejo y José Varela este miércoles. El reconocido periodista de Líbero que suele dar las primicias de Alianza Lima dio una información y el club la negó de una forma muy particular.

"Alianza Lima: Patricio Rubio podría jugar en la César Vallejo", escribió el comunicador. Entonces, la cuenta oficial de este club respondió: "El (emoji de humo) en su máxima expresión".

Rápidamente, la UCV borró su mensaje. Ahora, recién, ya se verá si contratán al delantero chileno. Se sabrá si fue una acción de CM particular o el mensaje oficial del club ¡A esperar!

