Instagram vs. vida real: venden el fantasy de la Selección Argentina

Hace unas semanas, Soccept rompió absolutamente todo al lanzar un fantasy de la camiseta titular de la Selección Argentina. Rápidamente, las fotos se viralizaron por todas las redes sociales y los pedidos de los fanáticos para que sea realmente el uniforme de la Albiceleste no pararon de llegar.

Sin embargo, desde el arranque eso es un error. ¿Por qué? Los fantasy, una forma que se ha popularizado muchísimo en los últimos años, no tiene como fin proponer un diseño para que este sea realizado.

Va mucho más allá de eso y en el que realizó Soccept está claramente a la vista: uniforme con relieve y varios detalles que hacen a esta creación prácticamente inviable para los modelos de negocios de las marcas más importantes del fútbol mundial. Igualmente, esto pareció no importarle a nadie.

¿Por qué? A los días de tomar popularidad el fantasy, también se viralizó que el diseño realmente se llevó a cabo y está a la venta de manera no oficial. No obstante, también se nota y mucho que el presupuesto del fabricante no era demasiado, aunque tampoco su precio estipulado para catalogar la venta.

¿Cómo es el fantasy en la vida real? El más claro ejemplo del meme "Instagram vs. vida real". El escudo, uno de los puntos donde más trabajaron los diseñadores, aparece estampado y claramente no es el mismo. Los destellos de luz del original aparecen en el resultado como si fuesen parte del uniforme. El mayor ejemplo de por qué al fantasy hay que pensarlo como fantasy nada más.

Así es el fantasy original de Soccept:

