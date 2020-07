Isla: "Boca está a la altura del Real Madrid, Barcelona y Juventus"

En medio de los rumores que aparecen todos los días, el interés de Boca por Mauricio Isla es real. El futbolsita de la Selección de Chile está libre, tiene 32 años y ya recibió el llamado de Juan Román Riquelme, dirigente del Xeneize.

"La únicas conversaciones que he tenido con Boca fue con Roman, quiere que vaya. Esto no es tema de dinero, con el tema de la pandemia uno lo tiene que pensar porque uno tiene una familia. Si voy a Boca es al 100%, no voy a estar 5 meses allá y luego me vuelvo", contó el volante en Deportes 921.

Además, aseguró: "No es tema de dinero, claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamerica, Boca está a la altura del Real Madrid, del Barcelona, de la Juventus. Pero lo tengo que pensar muy bien porque no he jugado nunca en Sudamerica".

Sobre lo que significará jugar en La Bombonera, explicó: "Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda por como es su hinchada e Institución pero esto recién empieza y el por el tema de la pandemia hay que hablarlo con claridad".

"Hay que esperar, recién se termino la liga muchos equipos están de vacaciones. Fui claro con Roman, que esto no tiene nada que ver con el dinero, es la seguridad que yo quiero tener para mi mujer y mi hija", cerró Isla.

