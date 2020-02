Una bomba completa resultó ser la visita que realizó el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, a James Rodríguez en el Real Madrid, la semana pasada, cuando el DT de reunió con varios referentes del equipo nacional.

Queiroz junto a Mario Alberto Yepes, nuevo gerente deportivo de la Selección, llegaron a Madrid a hablar con el '10' sobre lo que será la participación en la eliminatoria, que arranca en poco más de un mes, y la próxima Copa América.

Sin embargo, según el periodista Javier Hernández Bonnet, la visita no fue tan amable como se pensó ya que Queiroz le habría planteado a James que vendría a Colombia a ser suplente y a esto se habría negado el '10'.

“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, dijo Bonett en Blu Radio.

¿A qué conclusión llegaron James Rodríguez y Carlos Queiroz tras reunirse en Madrid? https://t.co/i3xl64Pwfv#VamosColombia pic.twitter.com/tKnnZOkOio — Gol Caracol (@GolCaracol) February 24, 2020

Además, el periodista aseguró que el jugador dijo: “Hay jugadores que juegan más, pero en unas ligas de menor exigencia”.

La actualidad de James Rodríguez en el Real Madrid no es la mejor ya que son muy pocos los minutos que tiene y la mayor parte del año se la ha pasado lesionado y su lugar preferido, la Selección Colombia, ahora estaría en duda.

Lee También