Pinola habló de las famosas gomitas de Gallardo: "No nos acercamos"

Javier Pinola continúa recuperándose de su dolorosa fractura en el antebrazo derecho. Al zaguero le falta cada vez menos para volver a estar a disposición de Marcelo Gallardo, en un mes que será muy importante para River teniendo en cuenta el inminente inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras aguarda por su vuelta, el defensor millonario pasó por los micrófonos de "Vos Sos River", programa radial conducido por Marcelo Palacios, y habló de varios temas que envuelven al Mundo River. El ex-Rosario Central contó cómo se está recuperando de su lesión, se refirió sobre los planteos que le hacen a su equipo y palpitó el Superclásico ante Boca por la Copa Argentina.

Cuando se estaba cerrando la entrevista, el periodista aprovechó para preguntarle por una de las cosas preferidas del Muñeco en los partidos: las 'gomitas'. El central, con una sonrisa de por medio, contó algunas intimidades sobre ese tema: "De chico me comía todo el paquete, son riquísimas. Yo dejé de comer golosinas desde hace un tiempo, pero ese es su vaso".

Sin embargo, Javi reveló un detalle que no todos los hinchas conocían: "Tenemos para nosotros. No para comerlas durante partido, pero más que nada está para el vestuario. Cada uno tiene la posibilidad de comerlas porque es azúcar".

+ La evolución de Pinola en su lesión

"Nunca pensé que se había terminado todo el día de la lesión. Soy una persona muy positiva, sabía lo que me había tocado y lo que tenía en mente era volver a recuperarme lo más rápido posible. No me frenó una fractura de tibia, mucho menos esto”, expresó el defensor de River y agregó: “Entré en la semana seis y son tres meses para que uno pueda volver a jugar. Es el proceso para consolidar el hueso. Me guío por lo que dijeron los doctores”.

