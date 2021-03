"Ponían a tomar sancocho antes de partido": Pinto liquida a cuerpo médico de Millos

No hay paz para el cuerpo médico de Millonarios que sigue en el ojo del huracán en el fútbol profesional colombiano y ahora el extécnico del equipo embajador, Jorge Luis Pinto, volvió a arremeter contra todo este departamento del club por las malas decisiones que, según el DT, tomaron en su paso.

Si bien ya habían varios comentarios del mismo estratega y exjugadores en contra del cuerpo médico del equipo, todo se volvió a reactivar luego de lo sucedido con Andrés Felipe Román, que horas antes de firmar su contrato con Boca Juniors, en los exámenes médicos se le descubrió una miocardiopatía hipertrófica la cual cerró la puerta al fichaje.

Sin embargo, hace ya varios días, Millonarios sometió a nuevos exámenes al jugador e indicaron que no tendría este diagnóstico y que solo se trataría de un "corazón de atleta". Para determinar ello, Román estará sin hacer deporte de alto rendimiento durante 3 meses para evaluar su estado.

Pero mientras pasan los días, el cuerpo médico del club sigue siendo criticado y, este lunes, Pinto volvió a arremeter contra ellos y aseguró: "Pienso que la vida y el tiempo lo va a decir y lo está diciendo. El día que vuelva a Millonarios, cambio el cuerpo médico radicalmente. Una vez, hubo un jugador lesionado según el departamento médico. Me acerqué al jugador y le dije que si no empezaba a jugar traía uno nuevo. Al otro día, empezó a entrenar normalmente".

Jorge Luis Pinto sobre Millonarios en @allsportsbtv:



1) "El día que vuelva lo primero que cambió es el departamento médico".



2) "A Montoya lo mandé secretamente donde el Dr. Muñoz".



3) "Vi en un plan de alimentación sancocho el día de un partido, me dieron ganas de llorar". pic.twitter.com/f7s52VmpYs — Casa Azul Radio TV (@CasaAzulRadioTV) March 1, 2021

Luego, dijo: "No estuve de acuerdo con el proceso de recuperación de Santiago Montoya. Yo mismo me hice cargo de eso y lo digo con orgullo. Ese muchacho estaba laxo y lo mandé secretamente donde el doctor Muñoz y preciso él me dice: "él no puede seguir haciendo fisioterapia, a él se le va la pierna".

Jorge Luis Pinto sobre Andrés Román en @allsportsbtv:



“Jamás tuvo un problema conmigo, era uno de los que más trabajaba Reconozco que a todos esos jugadores como mínimo les hicimos un electrocardiograma y el que presentara algún síntoma se le llevaba a otros exámenes". pic.twitter.com/GZazC2hIU1 — Casa Azul Radio TV (@CasaAzulRadioTV) March 1, 2021

Finalmente, en otro hecho insólito, comentó: "No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca. El tema de alimentación, comían sancocho el mismo día del partido y me daban ganas de llorar. Eso no es positivo desde mi forma de trabajo y tuve que buscar otros conceptos médicos".

