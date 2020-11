Juan Carlos Oblitas habló de la continuidad de Ricardo Gareca y sobre Juan Cominges

La Selección Peruana no está en un buen momento. El inicio de las eliminatorias ha sido malo para la Blanquiroja. Solo ha sumado un punto en cuatro jornadas y ha recibido 10 goles.

Tras ello, se habló mucho del momento de la Bicolor. Se especuló sobre la motivación de Ricardo Gareca y también sobre los problemas políticos en los que puede haber desconcentrado a la Sele.

Por todo esto, este lunes, habló Juan Carlos Oblitas, jefe de Selecciones de la FPF. Tocó todos los temas y no tuvo ningún problema en referirse a las polémicas de las últimas horas.

Sobre el Tigre, por ejemplo, confirmó su continuidad al mando de la Blanquiroja. "Ricardo Gareca continúa al frente de la Selección porque tiene la fortaleza, capacidad y nuestro apoyo", aseguró para comenzar.

Sobre las acusaciones a Juan Cominges señaló: "Se han comentado muchas cosas y es un tema que se va a tratar mas adelannte". "Hubo una reunión que fue bastante desprolija", informó sin embargo.

"La selección no ha perdido por esto", agregó de todas formas. "Perdimos por que jugamos mal". "La FPF no le va prohibir a nadie que tenga ideales políticos", concluyó sobre las preferencias de Juanchi. Igual, eso no puede mezclarse con el fútbol. Así, todos haciendo lo suyo avanzaremos ¡A recuperarse!

