De Verón a Maradona: "No importa qué pasó, solamente hoy decirte gracias"

No es momento para pelear. No es hora de ponerse a analizar qué cosas de Diego Armando Maradona gustaban o no gustaban. No hay espacio para otra cosa que no sea el dolor.

Bien lo entendió Juan Sebastián Verón, uno de los nombres que quizás más se posicionaban en la vereda de enfrente del eterno '10'.

El presidente de Estudiantes de La Plata publicó en las redes sociales varias fotos del astro, la última de ambos, riendo.

"Nos Inspiraste, nos Hiciste Felices, compartimos, no importa qué pasó, solamente hoy decirte GRACIAS. Descansá donde estés", expresó la Bruja.

Hoy, en la Casa Rosada, un país entero despide al ídolo máximo sin importar camisetas, ideología política, clase social, ni nada de eso.

LA FOTO de la última despedida del pueblo a Diego Maradona. La leyenda rompe con toda frontera y une a un país que llora a su máximo ídolo.



No es fútbol, es mucho más que eso: es respeto al hombre que dejó todo para darle alegrías al país cuando el país más lo necesitaba ���� pic.twitter.com/DB2bFC5uMe — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 26, 2020

40 millones de almas unidas por el recuerdo.

