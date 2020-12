Juanfer Quintero trolleó a Juan Román Riquelme: "Una vez dijo que..."

Juan Fernando Quintero hoy brindó una espectacular entrevista en F90, el programa de Sebastián Vignolo al mediodía en ESPN, donde habló de muchísimos temas.

Sobre su salida de River, manifestó: "No fue una despedida como quería, pero son situaciones que se presentan que uno tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como dice mucha gente, le pido disculpas, no intenté hacerle mal a nadie. Yo amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de carrera".

También se animó a contar qué hizo la noche más épica de su vida, la del gol a Boca en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid: "Bueno, les voy a contar, todos se fueron a festejar y yo me quedé en el hotel encerrado en la habitación. Así soy yo. Ni en el éxito ni en lo peor. Siempre trato de mantener el equilibrió porque al final es eso. Por más que fue la final de Madrid, que la tengo tatuada porque fue inolvidable, me encerré en mi cuarto, llamé a mi familia y le di gracias a todos. Así me manejo y así me voy a manejar".

Juanfer Quintero: "A Riquelme le tengo gran admiración aunque me haya dicho de que no iba a volver a hacer un gol como Madrid, y volví a hacer muchos mas" pic.twitter.com/29ArpRC6l0 — Fran (@frabigol) December 29, 2020

Cuando le preguntaron sobre su admiración hacia Juan Román Riquelme, Juanfer recordó algo que le dijo el Último 10: "Tengo mucha admiración, demasiada. Aunque una vez dijo que no iba a meter un gol como el de la final, pero metí dos más. Es un grande. Crecí viéndolo, lo admiro demasiado".

Por último, para sorpresa de muchos, el crack contó que tiene pensado retirarse a los 33 años, una edad próxima a sus 28 actuales.

#ESPNF90 �� | ESPN



"ES UN REFERENTE"



Juanfer Quintero le tiró flores a Juan Román Riquelme: respeto, admiración y cariño por el último 10. pic.twitter.com/0WAcVCdwM5 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

