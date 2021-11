En Asunción se jugó la segunda semifinal de la Copa Libertadores femenina, Corinthians fue puro gol y no tuvo piedad con Nacional de Montevideo, al vencerlo 8-0. De esta manera enfrentarán en la final de la competición a Independiente Santa Fe, de Colombia.

Todo sucedió tras el sexto gol de las paulistas, allí, Adriana, fue llamada “macaca (simia)”, por parte de una de las futbolistas del equipo Charrúa. En primera instancia ella no escuchó, pero fue notificada por sus compañeras de lo que había sucedido previamente.

La situación caló hondo en la jugadora del Timao, ya que apenas supo lo sucedido, partió en llanto, tal cual como lo dejó ver la televisión internacional. Adriana, fue alentada por sus compañeras, y como represalia a ello, las brasileñas respondieron con fútbol y al final golearon por ocho tantos de ventaja.

Tras el pitazo final, la jugadora afectada habló y entregó su parte sobre lo sucedido: "quería hablar de lo que pasó durante la tanda de penaltis. Trabajamos para que no pase. No escuché lo que dijo, pero todos los que escucharon se sintieron mal. Las chicas me lo dijeron y yo me sentí muy mal. Yo Nunca pasé por eso. Trabajamos para que nunca suceda. Espero que sea consciente de lo que dijo y respete nuestro trabajo. Trabajamos para poner a Corinthians en la final. Espero que no le pase a nadie porque es una sensación horrible".

La situación no paró ahí, y en redes sociales, tanto el club como las compañeras de Adriana se pronunciaron. De hecho, Tamires Dias, una de las jugadoras del cuadro blanco paulista compartió una foto en la que está todo el equipo haciendo el gesto de Socrates, una de las leyendas de la institución que siempre veló por los derechos humanos y fue en contra de ese tipo de situaciones. Puño arriba.

Por su parte el club manifestó en comunicado que: “Sport Club Corinthians Paulista tomó nota del informe de las atletas del fútbol femenino sobre la lesión racial ocurrida en la semifinal de la Libertadores, que repudian con vehemencia. El club se solidariza con Adriana y los demás jugadores y les brinda de inmediato todo el apoyo necesario. La delegación femenina contará con todo el respaldo legal necesario para la necesaria investigación y el contundente castigo de este inaceptable acto”.

El próximo domingo 21 de noviembre se disputará la final entre Corinthians, de Brasil e Independiente Santa Fe, de Colombia.