Kempes bancó a La Pulga: "¿Por qué Messi no puede ser mejor que Maradona?"

'¿Maradona o Messi?', el debate que desde hace muchos años está presente en la mesa de cualquier futbolero argentino, se expandió con mayor potencia en esta época de cuarentena.

"EN LA SELECCIÓN, SE LO BUSCA MUCHÍSIMO MÁS A MESSI QUE EN SU MOMENTO A MARADONA"#90MinutosFOX | "El argentino nunca está conforme, ¿por qué Messi no puede ser mejor que Maradona? ¿por el Mundial? Tenemos que agradecer que los dos son argentino", sostuvo Mario Alberto Kempes. pic.twitter.com/4sGYonMrTk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 13, 2020

En diálogo con FOX Sports, Mario Alberto Kempes, uno de los futbolistas más destacados de la historia del país, se introdujo de lleno en la discusión y le brindó un gran respaldo a La Pulga.

El Matador, explicando que él no es capaz de elegir a ninguno por encima del otro por su filosofía de vida, indicó: "Siempre he sido del pensamiento de que cada uno va en su momento. No se si Messi hubiera caído bien en la época de Maradona o Maradona hubiera caído bien en esta época".

Asegurando que existen motivos más importantes para festejar en vez de compararlos constantemente, el artillero agregó: "La primera suerte que hemos tenido es que los dos son argentinos, que cuando se fue uno apareció el otro".

Kempes, crítico con la forma de ser y pensar de muchos argentinos, respaldó al crack del Barcelona y cerró: "El argentino nunca está conforme. ¿Por qué Messi no puede ser mejor que Maradona? 'Porque Maradona ganó el Mundial'. ¿Y? No es fácil ganar un Mundial, hay que ver con quien jugás al lado".

