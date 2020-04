Kranevitter habló de su amor por River: "¿Cómo no voy a extrañar? Me dio todo"

Habiéndose forjado en las inferiores de River, Matías Kranevitter, con el correr de los años a partir de su debut en la primera división, terminó transformándose en uno de los diamantes en bruto más deseados del fútbol sudamericano. Pese a ser mediocampista, el tucumano, a base de un nivel excelso desplegado en la mitad de la cancha del conjunto de Núñez, se posicionó en el radar de varias instituciones de grueso calibre.

"DRIUSSI SIEMPRE TIENE PRESENTE A RIVER Y DIJO QUE QUIERE VOLVER A LOS 27 O 28 AÑOS"#FOXRadio | Matías Kranevitter afirmó que en el vestuario de Zenit hablaba constantemente de River con el delantero. pic.twitter.com/cp78uo32AW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 21, 2020

Así, en consecuencia, el volante dejó Argentina a finales del 2015 para afrontar el desafío de hacerse destacar en nada más ni nada menos que el Atlético Madrid, club que había decidido apostar por sus servicios a una edad más que temprana. Aunque Matías viajó a España con la ilusión de destacar en el elenco Colchonero, su incursión en la Liga Española duró poco más de dos años: a mediados del 2017 y luego de un paso sin pena ni gloria en dicho elenco del Viejo Continente, el Zenit se llevó a Kranevitter a Rusia.

Sin poder asentarse del todo allí tampoco, el mediocampista, a inicios de este 2020, decidió darle un nuevo giro trascendental a su carrera como futbolista profesional y retornar a su continente de origen en busca de mayor continudad allí. Por lo pronto el Colo se encuentra instalado en Monterrey, donde ya se convirtió en una pieza de gran importancia en el pimer equipo del cuadro de México en cuestión.



"EXTRAÑO A RIVER, ME DIO TODO"#FOXRadio | Matías Kranevitter afirmó que guarda mucho cariño por lo que vivió en su etapa en el Millonario. pic.twitter.com/yH3YRdXIqB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 21, 2020

En diálogo con FOX Sports Radio, Kranevitter, aprovechando uno de sus ratos libres, hizo referencia al sentimiento de cariño que aún al día de la fecha siente por La Banda. "¿Cómo no voy a extrañar? Me dio todo, me hizo crecer, viví toda mi infancia ahí, mis comienzos profesionales, viví cinco años en la pensión. Es algo muy importante en mi vida porque me desarrolló como persona, como profesional y me educó", confesó.

Saltando al presente de Sebastián Driussi, ex compañero suyo que en más de una oportunidad exteriorizó su deseo de volver dentro de poco a River, Matías indicó: "A Seba (Driussi) le quedan unos años más en Rusia. A los 27/28 años le gustaría volver al club. Son decisiones personales que uno toma, quizás hoy está pensando en eso y en dos años no sabemos qué va a pasar. Pero que lo tiene siempre presente al club lo deja en claro".

