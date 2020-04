La FIFA intimó al Atlanta United para que pague una parte del pase del Pity Martínez

Primero que nada, es necesario ponerlos en tema para que puedan comprender de qué se trata todo este problema legal. El "mecanismo de solidaridad" es un derecho que tienen las instituciones deportivas sobre la formación de un futbolista, siempre y cuando firme su primer contrato o sea vendido al exterior. De esta manera, se genera un resarcimiento económico por el trabajo realizado en el jugador desde que cumplió 12 años, valorando también así los recursos invertidos en él. Hace rato que la FIFA impuso esta norma y suele traer complicaciones.

En este caso, el club apuntado es el Atlanta United, que a comienzos de 2019 se hizo con los servicios de Gonzalo Martínez, quien dejó River tras un paso más que exitoso, coronándose con la Copa Libertadores ganada ante Boca en Madrid, en la que anotó el último gol del partido. Ayer, la Comisión Disciplinaria de la FIFA intimó al conjunto estadounidense para que le pague 139.149 dólares al Club Empleados de Comercio de Mendoza, donde se formó el 'Pity' antes de dar el gran salto a la máxima categoría del fútbol argentino en Huracán.

El mecanismo previamente mencionado corresponde al 5% del monto de la transferencia, pero al humilde club mendocino nada más le corresponden 139.149 dólares ya que se reparte entre otras instituciones que también formaron al atacante. Fueron 12 millones 700 mil dólares brutos los que se pagaron por Martínez, por ende la cifra previamente mencionada es el 1,09%, como reconocimiento a todo lo que hicieron por él de los 12 a los 14 años. Sin dudas, una cifra que ayudará mucho a este ente bien de pueblo, sobre todo en tiempos de crisis.

Son 30 días el plazo que le dieron al Atlanta United desde el 7 de abril para cancelar la deuda que nació de un reclamo realizado el 30 de mayo del año pasado. Ya habían pagado 15 mil francos suizos por incumplir con esta parte del contrato y hace dos meses que la FIFA dictó su sanción. Si antes del 7 de mayo no se deposita este monto, el castigo es quedar inhabilitado para cualquier tipo de operaciones con futbolistas en todas las divisiones, no solo la profesional. Un castigo muy duro que seguramente, por esa cantidad de dinero, no querrán enfrentar.

En diálogo con Diario Olé, Guillermo Pereyra, el presidente de la parte denunciante, contó: "Hace casi un año que iniciamos este reclamo y ahora al Atlanta no le queda otra que pagar lo que se merece nuestro club". Mientras tanto, el Pity hace la cuarentena en su hogar, ubicado en un país donde las cosas cada vez se están poniendo más complicadas. En su tiempo libre, da muchas entrevistas o mete vivos de Instagram donde no deja de ilusionar a los hinchas del Millonario con una vuelta que según él, no está tan lejana en el tiempo. Veremos.

