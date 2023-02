La Copa del Mundo queda cada vez más lejos, pero hay experiencias que no las olvidan jamás los protagonistas, algunos como los campeones del mundo con Argentina para bien, pero hay otras historias, como la de Ronald Araujo, el uruguayo que se lesionó a semanas de iniciar la Copa del Mundo en Qatar.

Ronald Araujo recordó en una entevista con mucha tristeza lo que le pasó antes de la que iba a ser su primera Copa del Mundo, el futbolista sufrió una lesión muscular jugando un amistoso en la última fecha FIFA previa al Mundial que lo dejó fuera de la lista final de Diego Alonso.

Araujo le contó a la Agencia EFE, lo mal que la pasó en ese periodo de tiempo: "no poder jugar el Mundial me puso muy triste, pasé momentos muy duros porque era lo que más quería. Quería estar ahí, con mi selección, jugar un Mundial con mi país. Me dolió bastante no debutar, estuve muy mal después del Mundial".

Finalmente el futbolista entró en la lista de 26 futbolistas "le metí muy duro para poder estar y la lista era de 26 jugadores. Obviamente, si hubiera sido de 23 no habría ido al Mundial. Como fue de 26 tuve la posibilidad de ir", contó Araujo.

El central finalmente no pudo debutar en el Mundial, aunque contó que si su selección se hubiera clasificado para los octavos de final había una chance de debutar en su primera Copa del Mundo: "No fue muy lindo para mí, porque no jugué y no lo pasé muy bien". confesó el futbolistas.