La invasión de Rusia a Ucrania impactó también sobre el fútbol y la normalidad en las ligas de aquella región. En su momento, FIFA habilitó a los jugadores que militaban en clubes rusos y ucranianos a salir a préstamo y Junior Alonso fue uno de los que tomó la oportunidad.

El defensor central de la Selección Paraguaya estuvo cedido en Atlético Mineiro, pero ahora le tocó el turno de volver a sumarse al Krasnodar. En su regreso al territorio ruso, el ex Boca, Celta de Vigo y Lille explicó su situación en charla con ABC.

"Terminó mi contrato con la gente del Atlético, el préstamo. Hoy tengo la obligación de volver a Rusia y hacer la pretemporada con el Krasnodar en Dubai y terminar el torneo. Tengo dos años y medio de contrato con el club ruso, la idea es terminar estos seis meses y después ver qué posibilidades existen. En principio, si esto no mejora, la idea es volver a salir de Rusia por cómo está la cosa", comentó Alonso.

El surgido en Cerro Porteño volverá a intentar jugar en Krasnodar, que invirtió 8 millones de dólares para quedarse con su ficha y que aún no ha podido disfrutarlo sobre el césped. Sin embargo, Alonso reconoció que desea volver al fútbol paraguayo próximamente.

"En uno o dos años ya tenemos pensado con mi familia volver al país y quedarnos acá. Quiero volver en un gran nivel. Si Cerro me tiene en cuenta en algún momento, volver a estar en un gran nivel. Y si no, el club que me tenga que contratar, que me contrate en una edad en la que pueda dar lo mejor de mí", explicó el defensor.