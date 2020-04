La frase de Zárate demostrando que le importa más Boca que él mismo

Para Mauro Zárate no habrá sido una noticia más el hecho de que Miguel Ángel Russo asuma como entrenador de Boca. El delantero se reencontró con un DT que le había dado mucha confianza años atrás en Vélez, saliendo campeones juntos en el Fortín y siendo también ese mismo año goleador del torneo local. Por eso, un poco de nostalgia le habrá agarrado al jugador que sueña con volver a ese nivel y recuperar su capacidad goleadora al máximo. De igual manera, tiene las prioridades bien claras, y con una frase que le gustará mucho al hincha, expresó que le importa mucho más que al club le vaya bien, por encima de sus logros individuales.

"Tuve un año muy bueno con Alfaro siendo el goleador. Y ahora sería hermoso ser el goleador del torneo con Boca. Igual cambiaría eso por ganar más títulos acá. Sinceramente no se puede explicar lo que es ganar un campeonato y ver a la Bombonera explotada", soltó. El logro más reciente que tiene en la vitrina es la obtención de la Superliga Argentina, la cual el Xeneize logró arrebatarle en la última fecha a River en una definición apasionante que para el futbolista tuvo un condimento especial, ya que fue mano a mano con el eterno rival.

Más allá del deseo del jugador, primero que nada debe recuperarse al 100% en cuanto a lo físico, para después poder centrarse en lo futbolístico. Y el parate del fútbol por la pandemia lo agarró en medio de una lesión que parecería haber desaparecido: "Ya estoy recuperado. Lo que me pasó fue que con el afán de querer estar en los últimos partidos me apuré y me resentí de una molestia. Es una lástima que hayan tocado todas justo ahora. Nunca había tenido ningún problema en Boca. Había arrancado la pretemporada de titular y haciendo goles. Después en el primer partido con Independiente me tocó salir... Son cosas del fútbol, hay que aprender de esos detalles", analizó.

�� Mauro Zárate, en diálogo con Olé. ¿Por qué Boca le ganó el mano a mano a River por la Superliga?



"Sacamos más puntos, no hay muchas vueltas en esto... Y fuimos merecidos campeones". pic.twitter.com/MPpl8N5fF9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 13, 2020

Y claro, la creatividad tuvo que hacerse presente ya que Mauro dejó de tener sesiones de kinesiología con los expertos del club. Sobre ese tema, contó: "En mi casa hice de todo para la recuperación. Tengo un gimnasio equipado y todo lo que necesito. También un parque para trabajar con pelota. Y además le uso el arco a mi hijo, jaja. En cuanto a lo que es kinesiología, tengo varias máquinas magneto, gameready, power para hacer circulación de sangre con presión y la pistola para masajear. No es lo mismo que la mano de los cracks que hay en Boca, pero es algo".

Para cerrar, reflexionó que "no es fácil" entrenar desde su hogar ya que "uno está acostumbrado a que le preparen todo, sea los profes o los ayudantes del técnico o el mismo el técnico", pero insistió en que "hay que ser profesional y armarse uno mismo todo lo que se pueda para cuando esto termine estar lo mejor posible". Además, no teme en que se le vaya el hambre de gloria a él ni a sus compañeros durante este tiempo: "Creo que la motivación, una vez que esto termine y arranque el torneo, te vuelve al instante. Ya es una motivación jugar en el más grande de América".

Lee También