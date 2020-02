La Superliga Argentina está apasionante. Quedan cuatro fechas para que termine el torneo y todo está por verse.

River se encuentra en lo más alto de la tabla, teniendo a Boca como principal competidor, a tres puntos de distancia. Una pelea superclásica, como en los viejos tiempos.

Y hoy será una jornada más que importante para la definición del campeonato: el Millonario, al que le viene costando mucho de local, recibe a un Banfield que tiene como carta fuerte el juego de visitante.

Horas después, el Xeneize tendrá que hacerse fuerte en Santiago del Estero, frente a un Central Córdoba que sueña con dar el gran golpe.

Quien habló fue el arquero del humilde equipo del interior, Diego Rodríguez, quien soltó un par de frases que ilusionan en Núñez.

En diálogo con Diario Olé, confirmó que para el los dirigidos por Gallardo serán campeones y expresó: "Creo que hoy es el equipo más solido por lo que vine haciendo hace ya varios años, manteniendo una estructura y un grupo de jugadores. Aunque creo que Boca va a intentar pelearle hasta el final. Nosotros vamos hacer lo nuestro mañana para sacarle los tres puntos, y eso los podría sacar de la disputa por el campeonato".

Además, no puso a su equipo por debajo de nadie, y se mostró muy confiado para el duelo de hoy por la noche: "Tenemos que ser conscientes de las herramientas y las armas que tenemos para pelear los partidos. Obviamente que los equipos grandes tienen un poderío económico y de infraestructura que nosotros no. Pero humildad, amor propio y muchas ganas se les puede dar pelea. Nosotros no nos sentimos menos que Boca, ni que nadie, vamos a salir a la cancha a dar pelea, a jugar de igual a igual porque queremos los tres puntos".

Lee También